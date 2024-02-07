Spor yazarları Galatasaray - Bandırmaspor maçını yorumladı: 'Okan Buruk yeni bir anlayış başlattı'

Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:54

Güncelleme: 07.02.2024 - 09:54

Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "İkinci yarı, Bandırmaspor kararlılık ibresini yükseltip gol kovalarken, Galatasaray’ın oyuncu değişiklikleriyle iyice birbiriyle uyumsuz hale gelen ve kaleye gitmeyi de pek düşünmeyen kadrosu rakibe bu konuda oldukça destek oluyor! Mulumba’nın golü (77) bu açıdan çok da sürpriz değil. Galatasaray çok da varlık göstermediği maçta, yeni transferi Vinicius’un uzatmada attığı gol ve 4-2’lik skorla tura uzanan taraf oluyor ama bu maçta yedekle stepne arasındaki fark barizce ön plana çıkıyor. Bu maç Galatasaray’a; “Yedeğim var ne de olsa!” rahatlığı bırakıp mecburi kullanılan stepnelerini bir an önce güncellemesi gerektiği mesajını çok net veriyor." (Cumhuriyet)

Levent Tüzemen: "Okan Buruk Galatasaray'da yeni bir anlayış başlattı. Her oyuncunun Berkan gibi stoperde Barış gibi sağ bekte oynama alışkanlığını getirdi. Derin rotasyona rağmen Galatasaray kazanmayı başardı ve kupada çeyrek finale kaldı." (Fotomaç)

"MUTLAKA TÜRKİYE'DEN AYRILIR"

Osman Şenher: "Berkan sol bekte fena değildi ama stoperde bu maçta çok aksadı. Rakip gol atarken, Berkan resmen seyretti. Barış Alper'in yıldızı her hafta parlayarak yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da sahada kaldığı sürece sağ bek, sağ açık ve forvet olmak üzere her mevkide oynadı. O müthiş temposunu ortaya koydu. Bu çocuk 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra mutlaka büyük takımlardan astronomik transfer teklifi alarak Türkiye'den ayrılır." (Milliyet)

Bülent Timurlenk: "Akan oyundan gol bulmak için 95 dakika bekleyen Galatasaray'ın, biri iptal edilen üç topu filelerinde görmesinin penaltıyı kim atacak tartışmasında saha ortasında 3 futbolcunun taş-kağıt-makas oynamasıyla bir alakası olmalı. Rakip kim olursa olsun önce saygı… Yeni transfer Vinicius, güçlü fiziğiyle çözülmeyen maçların sonlarında ceza sahası kalabalığına atılabilir. Fazlası değil ama... Sol beki transfer edip bu maçta takıma ısındırmak gerekliydi, yapamadılar. En azından kumaşları sağlam Akman kardeşleri konfor alanlarından çıkartıp kiralık göndersinler…" (Sabah)