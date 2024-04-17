PSG, İspanya'da şov yaparak tur atladı!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda PSG, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Barcelona'yı 4-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:09
PSG, İspanya'da şov yaparak tur atladı!
Abone Ol google-news

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ikinci maçında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile Luis Enrique'nin yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 4-1 kazandı ve ilk maçı evinde 3-2 kaybetmesine rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

PSG'nin gollerini 40. dakikada Ousmane Dembele, 54. dakikada Vitinha, 61. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 89. dakikada yine Kylian Mbappe kaydetti.

Barcelona'nın tek golünü ise 12. dakikada Raphinha kaydederken, golün asistini yapan Lamine Yamal, 16 yıl 278 gün ile Şampiyonlar Ligi eleme turlarında asist yapan en genç oyuncu oldu.

Barcelona'da savunma oyuncusu Ronald Araujo 29. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, teknik direktör Xavi Hernandez de 56. dakikada oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte yarı finale yükselen Paris Saint-Germain, yarı finalde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.


barcelona haberleri psg haberleri Şampiyonlar Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!
Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti

Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!
Megan Fox’tan kadınlara tavsiye: Enerjinizi erkekler için harcamayın!

Megan Fox’tan kadınlara tavsiye: Enerjinizi erkekler için harcamayın!
Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Ligde liderlik tesadüf değil'

Spor yazarları Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Ligde liderlik tesadüf değil'
Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor

Son Dakika: Lokanta ve kafelerde KDV oranı artıyor
'İmza yerine diyalog' demişti: Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e yanıt!

'İmza yerine diyalog' demişti: Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e yanıt!
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu

Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda konser verecek! Tarih belli oldu