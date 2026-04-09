PSG kendi evinde Liverpool'a şans tanımadı!

9.04.2026 00:18:00
Cumhuriyet Spor
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında kendi evinde ağırladığı Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Liverpool karşı karşıya geldi. 

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 2-0'lık skorla kazandı.

Fransız temsilcisi, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren PSG, 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golü ile farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

LIVERPOOL VARLIK GÖSTEREMEDİ

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, mücadelede 3 şut çekmesine rağmen bu denemelerde isabet sağlayamadı.

İki takım, rövanş maçında 14 Nisan Salı günü Anfield'da yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki turun kazananıyla eşleşecek.

İlgili Haberler

Anadolu Efes EuroLeague'deki 4 maçlık hasretine son verdi! Anadolu Efes, EuroLeague'in 36. haftasında kendi evinde ağırladığı Partizan'ı 79-72 mağlup etti.
Fatih Terim'den şampiyonluk açıklaması: 'İlkin bana söz vermişti' Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek'ten şampiyonluk sonrası açıklama: 'Galatasaray için kupa mevsimi başladı' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası'nı müzesine götürmesinin ardından görüşlerini aktardı.