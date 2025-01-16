PSG kupada son dakikalarda açıldı!
Fransa Kupası son 32 turu maçında PSG, deplasmanda 5. Lig ekibi Espaly'yi 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Fransa Kupası son 32 turu maçında PSG, deplasmanda 5. Lig ekibi Espaly ile karşılaştı. Marcel-Michelin Stadı'nda oynanan maçı PSG 4-2 kazandı.
Paris devine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Zaire Emery, 67. dakikada Desire Doue, 88. dakikada Bradley Barcola ve 90+2. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos kaydetti.
Bu galibiyetin ardından PSG, kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.
Etiketler: #espaly #psg #Fransa Kupası
Spor Haberleri
- Avustralya Açık'ta Swiatek ve Fritz üçüncü turda!
- Alperen Şengün'ün takımı Rockets'tan galibiyet serisi!
- Hamdallah'tan Fatih Terim'e 'sulu' şaka!
- Süper Lig devine Danimarkalı stoper!
- Juventus, Kolo Muani transferinde sona yakın!
- Arsenal evinde Tottenham'ı devirdi: Seri 11 maça çıktı!
- Bahçeşehir Koleji, Polonya'da galip!
- TOFAŞ, Yunanistan'dan zaferle döndü!
- Viborg'dan Serginho için transfer açıklaması!
- Atletico Madrid zorlanmadan turladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- İşte CHP’nin yol haritası
- RTÜK'ten programa inceleme!