PSG kupada son dakikalarda açıldı!

Fransa Kupası son 32 turu maçında PSG, deplasmanda 5. Lig ekibi Espaly'yi 4-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

PSG kupada son dakikalarda açıldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:02

Fransa Kupası son 32 turu maçında PSG, deplasmanda 5. Lig ekibi Espaly ile karşılaştı. Marcel-Michelin Stadı'nda oynanan maçı PSG 4-2 kazandı.

Paris devine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Zaire Emery, 67. dakikada Desire Doue, 88. dakikada Bradley Barcola ve 90+2. dakikada penaltıdan Gonçalo Ramos kaydetti.

Bu galibiyetin ardından PSG, kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.


Etiketler: #espaly #psg #Fransa Kupası

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