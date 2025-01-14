Kvaratskhelia muradına eriyor: PSG
Paris Saint-Germain'in, Khvicha Kvaratskhelia transferi için Napoli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia transferi için Napoli ile 70 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaştı.
MAAŞI 5'E KATLANACAK
Kvaratskhelia ile PSG arasında 5 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağlandı.
Habere göre; PSG ile Napoli transfer için anlaşırsa, Kvaratskhelia yeni kulübünde mevcut maaşının 4-5 katını kazanacak.
Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Etiketler: #Khvicha Kvaratskhelia #psg #napoli
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