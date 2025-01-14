Kvaratskhelia muradına eriyor: PSG

Paris Saint-Germain'in, Khvicha Kvaratskhelia transferi için Napoli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Kvaratskhelia muradına eriyor: PSG
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 08:06

Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia transferi için Napoli ile anlaşmaya vardı. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia transferi için Napoli ile 70 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaştı.

MAAŞI 5'E KATLANACAK

Kvaratskhelia ile PSG arasında 5 yıllık bir sözleşme için anlaşma sağlandı.

Habere göre; PSG ile Napoli transfer için anlaşırsa, Kvaratskhelia yeni kulübünde mevcut maaşının 4-5 katını kazanacak.

Napoli'de bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.


Etiketler: #Khvicha Kvaratskhelia #psg #napoli

İlgili Haberler

Napoli'de veda hazırlığı: Kvaratskhelia!

Napoli'de veda hazırlığı: Kvaratskhelia!
Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia iddiası: İşte istediği rakam!

Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia iddiası: İşte istediği rakam!
Lukaku ve Kvaratskhelia yıldızlaştı: Napoli 3 puanı 4 golle aldı!

Lukaku ve Kvaratskhelia yıldızlaştı: Napoli 3 puanı 4 golle aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler