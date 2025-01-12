Adı Galatasaray ile anılıyordu: PSG'de Skriniar gelişmesi!

PSG, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan Skriniar'ı Saint-Etienne maçının kadrosuna almadı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu: PSG'de Skriniar gelişmesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:08

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar için önemli bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de Skriniar, bu maçın kadrosuna alınmadı.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Paris Saint-Germain'de sadece 5 maçta süre buldu.

PSG'de Skriniar ile birlikte kadroya alınmayan diğer isim Randal Kolo Muani oldu. Fransız futbolcu da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcunun adı son dönemde Juventus ile anılıyor.


Etiketler: #milan skriniar #galatasaray #psg

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