Adı Galatasaray ile anılıyordu: PSG'de Skriniar gelişmesi!
PSG, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Milan Skriniar'ı Saint-Etienne maçının kadrosuna almadı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan Skriniar için önemli bir gelişme yaşandı.
Fransa Ligue 1'de Saint-Etienne ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'de Skriniar, bu maçın kadrosuna alınmadı.
30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Paris Saint-Germain'de sadece 5 maçta süre buldu.
PSG'de Skriniar ile birlikte kadroya alınmayan diğer isim Randal Kolo Muani oldu. Fransız futbolcu da Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Fransız futbolcunun adı son dönemde Juventus ile anılıyor.
Etiketler: #milan skriniar #galatasaray #psg
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