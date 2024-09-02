PSG, Lille'i deplasmanda farklı mağlup etti!
Paris Saint-Germain, Lille deplasmanında 3-1 kazandı ve 3'te 3 yaparak milli araya lider girdi.
Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-1'lik skorla kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Vitinha, 36. dakikada Bradley Barcola ve 92. dakikada Randal Kolu Muani kaydetti.
Lille'in tek gollü 78. dakikada Edon Zhegrova'dan geldi.
LILLE İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI
Bu sonucun ardından PSG, 3 maçta 9 puanla lider olarak milli araya girdi. Lille ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.
PSG, milli aradan sonra Brest'i ağırlayacak. Lille ise St.Etienne deplasmanına gidecek.
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