PSG, Lucas Chevalier ile imzaladı!

Paris Saint-Germain, Lille'den transfer ettiği Lucas Chevalier için sağlık kontrolünü tamamladı.

Fabrice Hawkins'in aktardığı bilgilere göre, 23 yaşındaki kaleci PSG ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent temsilcisi, Chevalier için Lille kulübüne 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da genç eldivenle ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak Chevalier, Paris Saint-Germain ile anlaşarak kariyerine Fransa'nın en üst düzey kulüplerinden birinde devam etme kararı aldı.