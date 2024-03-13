PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:10'da başlayacak.
Fransa Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.
PSG - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:10'da başlayacak.
PSG - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Brest'i 3-1 mağlup edilmişti.
Nice ise deplasmanda karşılaştığı Montpellier'i 4-1'lik skorla geçmişti.
psg haberleri paris saint-germain haberleri nice haberleri Fransa Kupası haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Para sayma' kumpasının perde arkasında ne var?
- Kararsız seçmenlerin kararı ne olacak?
- İki dev kulüpten Süper Kupa kararı!
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- Üst düzey kaynaktan açıklama geldi
- Buket Aydın'ın 'İmamoğlu' çıkışı gündem oldu
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama
- Kazayla ilgili ilk tutuklama geldi
- Gezici Araştırma'dan 'Adana' anketi
- Eski milletvekili kardeşi tarafından bıçaklandı