PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Nice ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:10'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:13
PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Francesco Farioli'nin ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek.

PSG - NİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:10'da başlayacak.

PSG - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

PSG, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Brest'i 3-1 mağlup edilmişti.

Nice ise deplasmanda karşılaştığı Montpellier'i 4-1'lik skorla geçmişti.


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