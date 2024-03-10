PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, Fransa Ligue 1 25. hafta karşılaşmasında sahasında Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 25. hafta heyecanı sürüyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında William Still'in ekibi Reims ile karşı karşıya gelecek.
PSG - REIMS MAÇI SAAT KAÇTA?
Park des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.
PSG - REIMS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak
PSG, Fransa Ligue 1'de oynadığı son maçta deplasmanda Monaco ile 0-0 berabere kalmıştı.
Reims ise sahasında Lille'e 1-0 mağlup olmuştu.
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