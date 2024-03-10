PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, Fransa Ligue 1 25. hafta karşılaşmasında sahasında Reims ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 11:37
PSG - Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 25. hafta heyecanı sürüyor.

Luis Enrique yönetimindeki PSG, sahasında William Still'in ekibi Reims ile karşı karşıya gelecek.

PSG - REIMS MAÇI SAAT KAÇTA?

Park des Princes'de oynanacak mücadele TSİ 15:00'te başlayacak.

PSG - REIMS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten naklen yayımlanacak

PSG, Fransa Ligue 1'de oynadığı son maçta deplasmanda Monaco ile 0-0 berabere kalmıştı.

Reims ise sahasında Lille'e 1-0 mağlup olmuştu.


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