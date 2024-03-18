PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'den Mbappe sözleri!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 14:14

Güncelleme: 18.03.2024 - 14:14

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Montpellier karşısında aldıkları galibiyetin ardından takımın yıldızı Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

Enrique, "Mbappe, Montpellier karşısında olağanüstü bir maç oynadı ve fırsatımız varken onun performansından en iyi şekilde faydalanmalıyız. Böyle bir fırsatımız olmadığında da seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.

'ONSUZ OYNAMAYA ALIŞMALIYIZ'

Enrique'nin daha önce, "Onsuz oynamaya alışmalıyız" dediği Mbappe, 6-2 kazanılan Montpellier karşılaşmasında 3 kez fileleri havalandırdı.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı uzun süredir Real Madrid ile anılan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 37 maçta 38 gol attı ve 8 asist yaptı.