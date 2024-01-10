PSG'de hedef Sacha Boey
Fransız medyasında Paris Saint-Germain'in, Galatasaray forması giyen Sacha Boey'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Galatasaray forması giyen Sacha Boey, performansıyla Paris Saint-Germain'in radarına girdi. Telefoot'ta yer alan habere göre, Fransız temsilcisinin Nordi Mukiele'nin olası ayrılığı durumunda düşündüğü isimlerden birinin Sacha Boey olduğu belirtildi.
BONSERVİSİ SORUN OLABİLİR
PSG için Boey konusunda olumsuz tarafın ise bonservis olduğu kaydedildi. Yedeğe düşünülen Fransız oyuncunun, kulübe için pahalı bir alternatif olduğu vurgulandı.
Boey'un Premier Lig ekipleri tarafından da takip edilen bir isim olduğu aktarıldı.
BU SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 29 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Manisa'da beklenmeyen hasat: Yeniden meyve verdi...
- 60 bin liraya ATM aldı, 104 milyon kâr etti!
- Ahmet Mümtaz Taylan’dan ‘Kızıl Goncalar’ isyanı
- Erdoğan DEM Parti için ne dedi?
- 6 işaret açıklandı: Neandertal misiniz?
- Saldırganın ifadesinden dikkat çeken ayrıntılar
- Fatih Camii’nde imama bıçaklı saldırı
- Sandıklar seçim için kurulacak!
- Tarihi davada flaş Türkiye iddiası!
- 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'