PSG'de hedef Sacha Boey

Yayınlanma: 10.01.2024 - 03:44

Güncelleme: 10.01.2024 - 03:44

Galatasaray forması giyen Sacha Boey, performansıyla Paris Saint-Germain'in radarına girdi. Telefoot'ta yer alan habere göre, Fransız temsilcisinin Nordi Mukiele'nin olası ayrılığı durumunda düşündüğü isimlerden birinin Sacha Boey olduğu belirtildi.

BONSERVİSİ SORUN OLABİLİR

PSG için Boey konusunda olumsuz tarafın ise bonservis olduğu kaydedildi. Yedeğe düşünülen Fransız oyuncunun, kulübe için pahalı bir alternatif olduğu vurgulandı.

Boey'un Premier Lig ekipleri tarafından da takip edilen bir isim olduğu aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 29 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.