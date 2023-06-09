PSG'den İlkay Gündoğan hamlesi
Paris Saint-Germain'in, Manchester City ile sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan'ı transfer listesine eklediği yazıldı.
Lionel Messi ve Sergio Ramos ile yollarını ayıran Paris Saint-Germain, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni transferlerin peşine düştü.
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız ekibinin, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek İlkay Gündoğan ile ilgilendiği belirtildi. PSG'nin ayrıca deneyimli orta saha oyuncusunun transferini önceliklerden biri olarak belirlediği vurgulandı.
Öte yandan Manchester City'nin de sözleşmesini uzatmak istediği 32 yaşındaki futbolcunun Barcelona'nın da transfer hedeflerinden biri olduğu hatırlatıldı.
Başarılı oyuncunun, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından kararını vermesinin beklendiği vurgulandı.
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