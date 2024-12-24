PSG'den Isak'a 100 milyon Euro!

PSG'nin, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için 100 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı iddia edildi.

PSG'den Isak'a 100 milyon Euro!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:08

Forvete takviye yapmak isteyen PSG, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; PSG, Newcastle United'ın yıldızı Alexander Isak için 100 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdı.

OCAKTA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Fransız devi, kış transfer döneminde İsveçli golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandıracak.

25 yaşındaki Isak'ın, Newcastle ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Bu sezon İngiliz ekibinde 18 maça çıkan yıldız oyuncu, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Alexander Isak #psg #Newcastle United
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