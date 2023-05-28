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PSG'li kaleci Sergio Rico yoğun bakıma alındı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen İspanyol kaleci Sergio Rico bindiği attan düştü. Tecrübeli file bekçisinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:46
PSG'li kaleci Sergio Rico yoğun bakıma alındı
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Fransa Ligue 1'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG'de şok bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre; PSG'nin 29 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, şampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek hastanelik oldu. Tecrübeli oyuncu helikopterle hastaneye götürüldü.

Sergio Rico

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kaza sonrası Sevilla'daki Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspanyol file bekçisinin yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

SEVILLA'DAN TRANSFER OLMUŞTU

PSG'ye Sevilla'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle katılan Sergio, bu sezon Fransız devinde forma şansı bulamadı. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.


Sergio Rico psg yoğun bakım Fransa Ligue 1

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