PSG'li ünlü futbolcu seks işçisinin saldırısına uğradı!

28 Ekim 2021 Perşembe, 07:05

Lionel Messi transferinden sonra tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Paris Saint-Germain hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Fransız medyası, salı gecesi Parc de Princes yakınlarında, bir PSG futbolcusuna seks işçisinin saldırdığını yazdı.

Le Point ve Le Parisien gibi önemli gazetelerin doğruladığı bilgiye göre, olay akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. Buna göre bir seks işçisi, trafik ışıklarında duran PSG’li futbolcunun arabasına bindi. Ardından da içinde 200 Euro olan cüzdanını ve telefonunu gasp etti.

Yaşanan olay sonrası saldırgan, telefonu iade etmesi karşılığında futbolcudan kendisini arabadan indirmesini istedi. Saldırganın teklifini kabul etmek zorunda kalan PSG’li oyuncu verdiği ifadede, kendisini tehdit eden kişinin elinde silaha benzer bir cisim olduğunu ve içinde 200 Euro olan cüzdanını çaldığını söyledi.

KAÇAMAK YAPAN OYUNCUNUN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Fransız kulübü konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Olayda söz edilen futbolcunun kimliği de belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Ajansspor