PSV Eindhoven, Ivan Perisic'i transfer etti!
PSV Eindhoven, serbest statüde yer alan Hırvat futbolcu Ivan Perisic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
PSV Eindhoven, Ivan Perisic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Hırvat futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Perisic, transferinin açıklanmasının ardından, "Serbest oyuncu olduğumdan bu yana böyle bir seçenek bekliyordum; kendimi rahat hissedeceğim ve kupalar kazanabileceğim bir kulüp ve ortam. Eski takım arkadaşım Denzel Dumfries'ten tavsiye istedim ve bu da beni PSV'nin doğru adım olduğuna dair ikna etti. Elimden geleni yapmak ve kupalar, başarılar kazanmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Perisic, son olarak ülkesi Hırvatistan'dan Hajduk Split'in formasını giymişti.
Etiketler: #psv eindhoven #Ivan Perisic #transfer
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