PSV Eindhoven - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında kendi sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Pete Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Luis Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
PSV EINDHOVEN - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSV EINDHOVEN - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
PSV Eindhoven, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Arsenal'a 4-0 mağlup olmuştu.
Sevilla ise kendi sahasında ağırladığı Lens ile 1-1 berabere kalmıştı.
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