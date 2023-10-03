PSV Eindhoven - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:46

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:53

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Pete Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Luis Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

PSV EINDHOVEN - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PSV EINDHOVEN - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

PSV Eindhoven, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Arsenal'a 4-0 mağlup olmuştu.

Sevilla ise kendi sahasında ağırladığı Lens ile 1-1 berabere kalmıştı.