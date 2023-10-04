PSV evinde son dakikada kurtardı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:12

Güncelleme: 04.10.2023 - 00:12

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta karşılaşmasında PSV Eindhoven ile Sevilla karşı karşıya geldi. Philips Stadyumu'nda oynanan mücadele PSV Eindhoven'ın son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere sonuçlandı.

Sevilla'nın gollerini 68. dakikada Nemanja Gudelj ile 87. dakikada En-Nesryi kaydederken, PSV'nin golleri 86. dakikada penaltı vuruşundan Luuk de Jong ve 90+5'nci dakikada Jordan Teze ile geldi.

Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Sevilla 2 puana, PSV Eindhoven ise 1 puana yükseldi.

PSV Eindhoven, devler liginde sıradaki maçında Lens deplasmanına gidecek. Sevilla ise sahasında Arsenal ile karşılaşacak.