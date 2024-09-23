PSV'den 3 gollü galibiyet
Hollanda Eredivise'de PSV, Fortuna Sittard'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Hollanda Eredevise'nin 6. haftasında PSV, Fortuna Sittard deplasmanına konuk oldu. Fortuna Sitard Stadyumu'ndaki maçta PSV, Fortuna Sittard'ı 3-1 mağlup etti.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 16 ve 68'de Malik Tillman ile 72'de Luuk De Jong attı.
PSV, bu sonucun ardından ligde 6 maç sonunda 18 puanla liderliğe yükseldi. Fortuna Sittard 6 puanda kaldı.
Hollanda Eredevise'nin bir sonraki haftasında PSV, deplasmanda Willem II ile karşılaşacak. Fortuna Sittard, S. Rotterdam deplasmanına gidecek.
Etiketler: #psv eindhoven #fortuna sittard #Eredivisie
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