PSV'den Shakhtar Donetsk karşısında tarihi geri dönüş!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV sahasında Shakhtar Donetsk'i 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSV sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.
Philips Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip 2-0'lık skordan geri dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.
PSV'ye galibiyeti getiren golleri 87 ve 90'da Malik Tillman ile 90+5'te Ricardo Pepi kaydetti. Shakhtar Donetsk'in gollerini ise 8'de Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov attı.
PSV, bu galibiyetin ardından puanını 8 yaptı. Shakhtar Donetsk, 4 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSV, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih'i konuk edecek.
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