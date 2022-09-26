PTT Spor, namağlup Balkan şampiyonu oldu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 08:08

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden ve namağlup Balkan şampiyonu olan PTT, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti. PTT Spor, CEV Challenge Kupası'nda 32'li Finaller Turu'nda Belçika'nın Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont takımıyla karşılaşacak.

Final karşılaşmasının ardından yapılan törende PTT Spor forması giyen Eva Mori turnuvanın en iyi pasörü; Elif Boran ise turnuvanın en iyi pasör çaprazı seçildi.