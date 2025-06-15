PUMA, Filenin Sultanları’nı voleybolseverler ile buluşturdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncuları Gizem Örge ve Elif Şahin, dün İstinyePark’ta düzenlenen imza gününde voleybolseverler ile bir araya geldi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, Filenin Sultanları’nın başarıları ve PUMA’nın Türk sporuna verdiği destek bir kez daha ön plana çıktı.





İstinye Park Ana Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen imza gününe, voleybolcular enerjileriyle damga vurdu, PUMA tutkunlarına ve sporseverlere ilham verdi.

Etkinlikte, Filenin Sultanları’nın 2023 yılında kazandığı VNL ve Avrupa Şampiyonluk kupaları da sergilendi. Katılımcılar, şampiyonluk kupalarını yakından görerek tarihi başarıların heyecanını yerinde yaşadı.