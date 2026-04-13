Puskas Ödülü'nde Arda Güler'e rakip çıktı: Driss El Jabli'den olağanüstü gol!

Fas Ligi'nde Mas Fez ile kadrosunda Hakim Ziyech ve Nordin Amrabat'ı bulunduran Wydad karşı karşıya geldi.
Golsüz geçilen ilk yarının ardından ev sahibi ekip maç son anlarında galibiyet golünü buldu. Mas Fez'ın deneyimli stoperi Driss El Jabli, ceza sahası dışında kaydettiği şık golle takımına 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla Mas Fez maç fazlasıyla liderliğe yükselip puanını 31 yaptı. Üçüncü sıradaki Wydad ise 30 puanda kaldı.
PUSKAS'A ADAY GOL
Mas Fez'in galibiyet golünü atan Driss El Jabli, yılın golüne verilen Puskas ödülü için adaylar arasında yer alabilecek bir gole imza attı.
Ceza sahası dışından rabona vuruşuyla Driss El Jabli ağlar havalandırırken deneyimli oyuncunun golü sosyal medyada gündem oldu.
İşte Driss El Jabli'nin golü:
— 532off (@532off) April 12, 2026