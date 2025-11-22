QPR, evinde Hull City'i 3 golle geçti!

İngilere Championship Ligi'nde 16. hafta maçında Queens Park Rangers, Hull City'yi ağırladı.

Loftus Road'da oynanan mücadeleyi QPR 3-2 kazandı.

Queens Park Rangers'a galibiyeti getiren golleri Ilias Chair, James Dunne ve Rumarn Burrell kaydetti. Hull City'nin golleri ise Joe Gelhardt ve Enis Destan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Hull City ligde 25 puanda kalırken QPR, puanını 22 yaptı.

Hull City, ligin gelecek haftasında Ipswich Town'u konuk edecek. QPR ise deplasmanda Blackburn ile karşılaşacak.