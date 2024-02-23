QPR'nin yıldız ismi Ilias Chair'e hapis cezası!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 21:54

Güncelleme: 23.02.2024 - 21:54

İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'da flaş bir gelişme yaşandı.

TalkSport'ta yer alan habere göre QPR'ın yıldız oyuncusu Ilias Chair, 12 ayı normal 12 ayı ertelemeli şekilde toplamda 2 yıl hapis cezası aldı.

Haberin detaylarında, 2020'nin yaz ayında Ilias Chair arkadaşlarıyla gezerken çıkan tartışma sonrasında bir tır şoförünün kafasını taşla kırdığı ve davanın yeni sonuçlandığı ve 26 yaşındaki Faslı oyuncunun toplamda 2 yıl hapis cezası ve 15 bin euro para cezası aldığı söylendi.

QPR ise resmi hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kulüp, kendisine yöneltilen saldırı suçlamasıyla ilgili olarak Ilias Chair'inn hukuk ekibiyle düzenli temas halindedir ve halen de temas halindedir. Yasal süreç henüz sonuca ulaşmadı. Bu nedenle kulüp bu aşamada başka bir yorumda bulunmayacak."

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Queens Park Rangers formasıyla 31 resmi maça çıkan Ilias Chair bu karşılaşmalarda 4 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.