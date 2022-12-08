Radamel Falcao: 'Ali Sami Yen'e döndüğüm için mutluyum'
Galatasaray'ın eski golcüsü Radamel Falcao, İstanbul'a ve Ali Sami Yen'e geri dönüşüyle ilgili konuştu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla tekrar Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geri dönmesini değerlendirdi.
"Öncelikle çok mutluyum." diyen Kolombiyalı golcü, "Yeniden Galatasaray stadına geldiğim, tutkulu ve sevgi dolu taraftarlarla buluştuğum için." dedi.
Falcao, "Bu sevgiyi burada oynadığım 2 sezon boyunca yakından hissettim. Döndüğüm için çok mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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