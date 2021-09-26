Radamel Falcao durmak bilmiyor! 3 maçta 3 gol...
Rayo Vallecano sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 3-1 mağlup ederken, Radamel Falcao yine golünü attı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Rayo Vallecano sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 3-1 mağlup ederken, Radamel Falcao gollerine devam etti.
Galatasaray ile sözleşmesi feshedildikten sonra Rayo Vallecano ile anlaşan Falcao, İspanyol takımında çıktığı üçüncü maçta da rakip ağları havalandırdı.
Rayo'daki ilk iki maçında yedeklerden oyuna giren 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Cadiz karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, 64. dakikada yerini Santiago Comesana'ya bıraktı.
Ev sahibi takım karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Garcia ile öne geçerken, Cadiz 23. dakikada Varazdat Haroyan ile skora eşitliği getirdi.
Falcao'nun 44. dakikada attığı gol, ilk yarının skorunu belirledi.
İkinci yarıda 87. dakikada İsaac Palazon ile farkı 2'ye çıkaran Rayo, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
İspanyol liginde 3 golü bulunan Falcao, gol krallığı yarışında kendisiyle aynı gol sayısında olan beş futbolcu ile beraber 4. sırada bulunuyor.
La Liga'da 4. galibiyetini alan ve puanını 13'e çıkaran Rayo Vallecano, son 20 yılın en iyi lig başlangıcını yaparak 5. sırada yer aldı.
Cadiz ise 6 puanla 14. sırada kaldı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Endişeye neden olmuştu: DSÖ’den Mu varyantı açıklaması
- Peker kabul etti: 'Yorumunuz doğrudur'
- Bodrum Belediye Başkanı'nın isyanı
- Korkunç iddialar için açıklama geldi
- Kulislerde 'Akşener' hareketliliği
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- “Kabul edilemez ve tehlikeli”
- Benzin istasyonlarına akın ettiler
- 10 görevli rektörün üniversitesine 204 öğrenci yerleşti
- Akşener'in açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu çağrısı