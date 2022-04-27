Radamel Falcao imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao'nun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Kolombiyalı golcü, İspanyol ekibi ile yeni kontrat için konuşmlara başladı.
Galatasaray ile alacakları karşılığında anlaşıp Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao sezona çok hızlı başlamıştı. Tecrübeli yıldız sezonun ilerleyen dönemlerinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 17 maç kaçırdı.
Haziranda İspanyol ekibi ile sözleşmesi sona erecek 36 yaşındaki santrfor, Rayo Vallecano ile 1 sezon daha oynamak için görüşmelere başladı.
NTVSpor'un haberine göre Rayo Vallecano, Falcao'nun sözleşmesini uzatmak istiyor. Kolombiyalı golcü de LaLiga'da kalmak istediği için İspanyol ekibinin isteğine olumlu yanıt verdi.
Rayo Vallecano'da 23 maça çıkan Radamel Falcao 5 gol attı. Kolombiyalı yıldız birer kez Real Madrid ve Barcelona ağlarını sarstı.
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