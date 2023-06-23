Rafa Benitez'in yeni takımı belli oldu!
İspanyol ekibi Celta Vigo'nun yeni teknik direktörü Rafael Benitez oldu.
Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Inter gibi önemli takımlarda teknik direktörlük yapan Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu.
Celta Vigo, tecrübeli teknik adamı takımın başına getirildiğini açıkladı.
Benitez son olarak Premier Lig ekibi Everton'ı çalıştırmıştı.
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