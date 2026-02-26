Rafa Silva'nın golü Benfica'ya yetmedi: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.02.2026 01:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaştığı Benfica'yı toplamda 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen ekip oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Benfica'yı deplasmanda 1-0 yendiği maçın rövanşında Portekiz ekibini İspanya'da ağırladı. Maçı 2-1 kazanan Real Madrid tur atladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Benfica, Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva'nın 14. dakikadaki golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 16. dakikada Aurelien Tchouameni ve 80. dakikada Vinicius Jr.'ın golleriyle maçı 2-1 kazandı.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 32. dakikasında golünü attı ama VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Arda Güler maçta 84 dakika forma giydi.

Real Madrid'de Kylian Mbappe sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.

Alvaro Arbeloa yönetiminde eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica'yı eleyen Real Madrid, son 16 turunda Sporting Lizbon veya Manchester City'den biriyle eşleşecek.

