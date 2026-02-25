Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda: Juventus 3-2 Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçında Galatasaray, Juventus ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, Allianz Stadyumu'ndaki maçın normal süresini 3-0 geride kapattı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

GALATASARAY SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

Galatasaray, uzatma dakikalarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile iki gol bularak skoru 3-2'ye getirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmada Juventus'un gollerini 37. dakikada penaltıdan Manuel Locatelli, 70. dakikada Federico Gatti ve 82. dakikada Weston McKennie attı.

UZATMALARDA İKİ GOL BULDU

90 dakikadaki 3-0'lık Juventus üstünlüğü sonrası uzatma dakikalarına geçildi. Galatasaray, Juventus karşısında aradığı golü 105+1. dakikada Victor Osimhen ile buldu. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile 119. dakikada bir gol daha buldu ve skor 3-2'ye geldi.

Galatasaray, Juventus'a 120 dakika sonunda 3-2 kaybetti ancak ilk maçtaki 5-2'lik üstünlükle Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI

İtalyan ekibi Juventus, Lloyd Kelly'nin 49. dakikada doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Galatasaray, mağlubiyete rağmen ilk maçtaki 5-2'lik avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray, bu turda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 27 Şubat Cuma günü belli olacak.

İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen.

Karşılaşmadan önemli anlar | Juventus 3-2 Galatasaray

119' GOL | Barış Alper'in golü ile Galatasaray toplamda 7-5 öne geçiyor.

106' Karşılaşmada ikinci uzatma devresi başladı.

105' Karşılaşmada ilk uzatma devresi tamamlandı.

105' GOL | Osimhen Galatasaray'ın golünü kaydetti.

103' Juventus'ta Kenan Yıldız'ın yerine Miretti oyuna dahil oldu.

103' Galatasaray'da sakatlanan Torreira oyundan çıkarken Singo dahil oldu.

96' Juventus'ta son çizgiye inen Boga, penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Kontrolü sağlayan McKennie, hemen sağındaki Zhegrova'nın önüne topu bıraktı. Zhegrova sol köşeye yerden vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta gitti.

95' Juventus'ta sol kanattan topla ilerleyen Boga, Boey'in üzerine doğru gitti. Boey yaptığı müdahaleyle rakibine şans tanımadı.

94' İlkay Gündoğan'ın rakip ceza sahasına doğru yolladığı top, kaleci Perin'de kaldı.

91' Karşılaşmada ilk uzatma devresi başladı.

90' Karşılaşmada 90 dakika sona eriyor ve 5-5'lik eşitlik nedeniyle maç uzatmalara gidiyor.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

87' Galatasaray'da Lemina ile Jakobs oyundan çıkarken Icardi ile Eren dahil oldu.

82' GOL | McKennie farkı üçe çıkaran golü kaydetti.

78' Juventus'ta Thuram oyundan alındı. Adzic oyunda.

71' Galatasaray'da Sara'nın yerine İlkay Gündoğan oyuna dahil oldu.

70' GOL | Gatti farkı ikiye çıkaran golü attı.

67' Juventus'ta Conceiçao ve David oyundan çıktı. Zhegrova ve Boga oyuna girdi.

63' Juventus'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Locatelli'nin yaptığı ortaya iyi yükselen Gatti, kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

60'Juventus'un paslaşarak kullandığı serbest vuruştan sonra ceza sahası yayında topu alan Conceiçao'nun yerden yaptığı vuruşta Sacha Boey topu uzaklaştırmayı başardı.

60' Galatasaray'da Sara sarı kart gördü.

59' Galatasaray'da Sallai ve Noa Lang oyundan çıkarken Sacha Boey ile Leroy Sane dahil oldu.

50' Hakem pozisyonu VAR uyarısıyla izledi ve kartın rengini doğrudan kırmızıya çevirdi. Juventus 10 kişi kaldı.

48' KIRMIZI KART | Barış'a faul yapan Kelly ikinci sarı kartını görerek kırmız kartla oyun dışında kaldı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

37' GOL | Locatelli'nin penaltıdan attığı gol ile Juventus öne geçti.

33' SARI KART | Kenan'a faul yapan Sallai sarı kart gördü.

31' SARI KART | Sallai'ye faul yapan Kenan sarı kart gördü.

27' Sol kanatta topu alan Kenan Yıldız, Sara'nın üzerine gidip ekarte etmeye çalıştı fakat Sara, yaptığı müdahale ile Kenan'a izin vermedi.

25' SARI KART | Sara'ya faul yapan Kelly sarı kart gördü.

17' Gatti ile girdiği mücadede Sara sakatlık yaşadı. Hakem önce oyunu devam ettirdi ancak Sara'nın yerden kalkamadığını görünce oyunu durdurdu. Bir süre yerde kalan Sara, oyuna devam etti.

14' SARI KART | Osimhen yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

11' Jakobs ceza sahasına dopru uzun bir top yolladı. Abdülkerim kafayla topu ceza sahasının hafif sol çaprazında olan Osimhen'e doğru indirdi. Osimhen vuruşunu yaptı, Perin topu kornere çeldi.

10' Kenan'ın ceza sahasının sağına doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Conceiçao sol ayağıyla kale alanına doğru topu havalandırdı. Koopmeiners yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak isabet bulamadı.

3' Köşe vuruşunda Barış Alper'in kale alanının önüne yaptığı ortada Davinson kafayı vurdu. Kaleci Perin sağına doğru uzanarak topun sahibi oldu.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.