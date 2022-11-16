Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime'yi geçemedi!
ATIP Finalleri'nde Rafael Nadal, Kanadalı rakibi Felix Auger Aliassime'ye 2-0 kaybetti.
Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Yeşil Grup mücadelesinde İspanyol raket Rafael Nadal, Kanadalı rakibi Felix Auger Aliassime'e yenildi.
İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsü, İtalya'nın Torino kentinde devam ediyor.
Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasında 5 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, Casper Ruud'a karşı yenilginin ardından Nadal'ı 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup ederek sezon finalinde ilk zaferini elde etti.
Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- 'Bu yalanlarınızın hesabını sormazsam...'
- Süleyman Soylu'ya 'bombalı saldırı' tepkisi