Rafael Nadal, Felix Auger Aliassime'yi geçemedi!

16 Kasım 2022 Çarşamba, 10:18

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Yeşil Grup mücadelesinde İspanyol raket Rafael Nadal, Kanadalı rakibi Felix Auger Aliassime'e yenildi.

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 53'üncüsü, İtalya'nın Torino kentinde devam ediyor.

Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasında 5 numaralı seribaşı Auger-Aliassime, Casper Ruud'a karşı yenilginin ardından Nadal'ı 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup ederek sezon finalinde ilk zaferini elde etti.

Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak.