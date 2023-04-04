Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası’na katılamayacak

Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Monako’da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası’na katılamayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:45
Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası’na katılamayacak
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Sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan uzun süre uzak kalan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Monako’da 9-16 Nisan’da düzenlenecek olan Monte Carlo Masters Turnuvası’na katılamayacağını açıkladı.

Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En üst seviyede mücadele etmek için hala hazır değilim. Kariyerimin en önemli turnuvalarından Monte Carlo’da oynayamayacağım. Maksimum seviyede oynayacak durumda değilim ve yakında geri dönmeyi umarak hazırlık sürecime devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.

36 yaşındaki tenisçi, son olarak ocakta sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta mücadele etmişti.


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