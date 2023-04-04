Özer Hurmacı, Bursaspor'da 2’de 2 ile başladı
Bursaspor’da ’Futbol Sorumluluğu’ görevine getirilen Özer Hurmacı, takımın başında çıktığı 2 maçta 6 puan elde etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor’un başına ’Futbol Sorumlusu’ olarak geçen Özer Hurmacı, kariyerine iyi başladı.
37 yaşındaki futbol insanı, devre arasında futbolcu olarak geldiği yeşil-beyazlı takımda, Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yolların ayrılmasından sonra ’Futbol Sorumlusu’ olmuştu.
Özer Hurmacı yönetimindeki Bursaspor, Bayburt Özel İdare Spor’u 3-1, İnegölspor’u da 2-0 yendi. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan yeşil-beyazlı takım, böylece ateş hattından da uzaklaşmış oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira zam oranı belli oldu
- YSK'den Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama
- AFAD duyurdu: 6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
- İşte İBB'nin 'scooter'lar için hazırladığı eylem planı
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- BRICS Liderler Zirvesi'nin tarihi belli oldu
- Tek kelimeyle iğrenç
- Erdoğan'ın TOGG'unda dikkat çeken detay