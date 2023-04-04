Özer Hurmacı, Bursaspor'da 2’de 2 ile başladı

Bursaspor’da ’Futbol Sorumluluğu’ görevine getirilen Özer Hurmacı, takımın başında çıktığı 2 maçta 6 puan elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 11:47
Özer Hurmacı, Bursaspor'da 2’de 2 ile başladı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor’un başına ’Futbol Sorumlusu’ olarak geçen Özer Hurmacı, kariyerine iyi başladı.

37 yaşındaki futbol insanı, devre arasında futbolcu olarak geldiği yeşil-beyazlı takımda, Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yolların ayrılmasından sonra ’Futbol Sorumlusu’ olmuştu.

Özer Hurmacı yönetimindeki Bursaspor, Bayburt Özel İdare Spor’u 3-1, İnegölspor’u da 2-0 yendi. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan yeşil-beyazlı takım, böylece ateş hattından da uzaklaşmış oldu.


Bursaspor Özer Hurmacı TFF 2. Lig Beyaz Grup

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