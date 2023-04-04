Özer Hurmacı, Bursaspor'da 2’de 2 ile başladı

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 11:47

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 11:47

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bursaspor’un başına ’Futbol Sorumlusu’ olarak geçen Özer Hurmacı, kariyerine iyi başladı.

37 yaşındaki futbol insanı, devre arasında futbolcu olarak geldiği yeşil-beyazlı takımda, Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yolların ayrılmasından sonra ’Futbol Sorumlusu’ olmuştu.

Özer Hurmacı yönetimindeki Bursaspor, Bayburt Özel İdare Spor’u 3-1, İnegölspor’u da 2-0 yendi. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alan yeşil-beyazlı takım, böylece ateş hattından da uzaklaşmış oldu.