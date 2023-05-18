Rafael Nadal, Roland Garros'ta yok!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:44

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:44

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı sebebiyle Roland Garros'ta oynamayacağını açıkladı.

36 yaşındaki tenisçi; '' Sakatlık beklediğimiz gibi gelişmedi bu sebeple Roland Garros'ta olmayacağım ve önümüzdeki aylarda da oynamaya devam etmeyi düşünmüyorum'' ifadelerini kullandı.

Rafael Nadal kariyerinin devamı için; '' Geri dönmek için vücudumun hazır olması gerek belki yıl sonunda Davis Kupasında...Gelecek yıl tekrardan rekabetçi olcağımı bilmiyorum 2024 sporcu olarak son yıl olacak.'' diye belirtti.

Roland Garros'da 14 kez şampiyonluğa ulaşarak rekoru elinde tutan İspanyol tenisçi, son olarak İtalya Açık'tan da sakatlığı sebebiyle çekilmek zorunda kaldı.