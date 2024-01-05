Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'e veda etti!

Uluslararası Brisbane'de mücadele eden Rafael Nadal, Jordan Thompson'a 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

AA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 18:54
Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'e veda etti!
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Uluslararası Brisbane'de Jordan Thompson'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Sakatlığının ardından yaklaşık bir yıl sonra Uluslararası Brisbane ile kortlara dönen Nadal, çeyrek finalde Avustralyalı Thompson ile karşılaştı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal'ı 5-7, 7-6 ve 6-3'lük setlere 2-1 mağlup eden Thompson, tur atlayan taraf oldu.

Thompson, yarı finalde Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ile karşı karşıya gelecek.


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