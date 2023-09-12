Rafael Nadal sosyal medyada bir ilki başardı!
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Instagram'da 20 milyon takipçiye ulaşarak sosyal medyada önemli bir başarıya ulaştı.
Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya platformu Instagram'da 20 milyon takipçi barajına ulaşan ilk tenisçi oldu.
Ocak ayından bu yana sakatlığı nedeniyle kortlara çıkamamasına ve ezeli rakiplerinden Sırp Novak Djokovic'in ABD Açık'ı kazanarak 24. grand slam şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen Nadal, sosyal medyanın en popüler tenisçisi unvanını sürdürüyor.
SOSYAL MEDYANIN EN POPÜLER TENİSÇİLERİ
Instagram'da 20 milyon takipçi barajını geçen 37 yaşındaki Nadal, sosyal medya platformlarında bu rakama ulaşan ilk tenisçi rekorunu kırdı.
Nadal'ın, Facebook'ta 14, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'te 15,6 milyon takipçisi bulunuyor. Kortlarda son dönemde artan başarısına rağmen Djokovic ise Instagram'da 13,8, Facebook'ta 10 ve X'te 9,2 milyon takipçiye sahip.
2022'de emekliye ayrılan İsviçreli Roger Federer de Instagram'da 12, Facebook'ta 18, X'te 12,7 milyon takipçi ile tenisin popüler isimleri arasında kalmaya devam ediyor.
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