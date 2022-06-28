Rafael Nadal Wimbledon'da adını 2. tura yazdırdı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Francisco Cerundolo'yu 3-1 yenerek 2. tura çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 2. gün maçlarına devam edildi.
Erkeklerde 2008 ve 2010 şampiyonu Rafael Nadal (2 numaralı seribaşı), dünya 41 numarası Francisco Cerundolo ile oynadığı ilk tur mücadelesini 6-4, 6-3, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazandı.
Diego Schwartzman (12), Stefan Kozlov'u, Roberto Bautista (17) da Attila Balazs'ı 3-0 mağlup ederek 2. turun yolunu tuttu.
Kadınlarda ise Fransa Açık'ta final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Coco Gauff (11), dünya sıralamasının 54. basamağındaki Elena Gabriela Ruse karşısında zorlansa da 2-1'lik (2-6, 6-3, 7-5) skorla tur atladı.
2019 şampiyonu Simona Halep (16), Amanda Anisimova (20), 2011 ve 2014 şampiyonu Petra Kvitova (25) da rakiplerini eleyerek 2. tur biletini aldı.
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