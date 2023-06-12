Ragbi Milli Takımı, Sırbistan'da şampiyon oldu
Ragbi Milli Takımı, Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa 7'li Erkekler Konferans 1 müsabakalarını şampiyonlukla tamamladı.
Ragbi Milli Takımı şampiyonluk sevinci yaşadı.
Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, hafta sonu başkent Belgrad'da yapılan organizasyonda milli takımın tüm maçlarını kazanarak birinci olduğu belirtildi.
Milli takımın, bu akşam İstanbul Havalimanı'na geleceği ve bir karşılama töreninin düzenleneceği kaydedildi.
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