Ragbi Milli Takımı, Sırbistan'da şampiyon oldu

Ragbi Milli Takımı, Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa 7'li Erkekler Konferans 1 müsabakalarını şampiyonlukla tamamladı.

AA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:40
Ragbi Milli Takımı, Sırbistan'da şampiyon oldu
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Ragbi Milli Takımı şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, hafta sonu başkent Belgrad'da yapılan organizasyonda milli takımın tüm maçlarını kazanarak birinci olduğu belirtildi.

Milli takımın, bu akşam İstanbul Havalimanı'na geleceği ve bir karşılama töreninin düzenleneceği kaydedildi.


Belgrad milli takım Ragbi

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