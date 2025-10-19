Rakibinden Toprak Razgatlıoğlu'na skandal hareket: Yarışı tamamlayamadı!

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) şampiyonluk için piste çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 1. sırada götürdüğü esnada rakibi tarafından skandal bir harekete maruz kaldı.

BULEGA, TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NU YARIŞ DIŞI BIRAKTI

Toprak Razgatlıoğlu'nun ardından 2. sırada yer alan Nicolo Bulega, milli motosikletçimize skandal bir müdahalede bulundu ve kaza yapmasına sebep oldu.

VERİLEN CEZA AYRI SKANDAL

Aldığı müdahale sonrası pist dışına sürüklenen Toprak Razgatlıoğlu yarış dışı kalırken, Nicolo Bulega'ya yine skandal bir şekilde uzun tur cezası verildi.

“İNANILIR GİBİ DEĞİL! BU ÇİRKEFLİK”

Yarış dışı kalan Toprak Razgatlıoğlu'nun sağlıklı bir şekilde garaja dönmesi yüreklere su serperken, "İnanılır gibi değil! Bu çirkeflik" yorumları yayına yansıdı.