Toprak Razgatlıoğlu, Estoril’de zafer için piste çıkıyor

9.10.2025 16:56:00
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 11. ayağında Portekiz’in Estoril pistinde mücadele edecek. Sezonun son iki etabına girilirken genel klasman liderliğini koruyan Razgatlıoğlu, Estoril’de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) heyecan bu hafta sonu Portekiz’e taşınıyor.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 10–12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Estoril etabında piste çıkacak. Genel klasmanda 523 puanla en yakın rakibi Nicolò Bulega’nın 36 puan önünde lider konumda yer alan Red Bull sporcusu, Estoril’de alacağı sonuçlarla şampiyonluk yolunda kritik bir avantaja ulaşmayı hedefliyor. Razgatlıoğlu, Estoril’de Bulega’dan 26 puan daha fazla toplaması halinde 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’ndaki şampiyonluğunu ilan edecek.

Estoril pistinde bugüne kadar mücadele ettiği tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başaran Toprak Razgatlıoğlu, bu performansıyla pistin en istikrarlı ismi konumunda. Red Bull sporcusu, kariyerinde önemli başarılar elde ettiği bu pistte yeniden zirveye uzanarak şampiyonluk hedefini perçinlemek istiyor.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha YZF-R1 ile Aragon’da geçirdiği zorlu hafta sonunun ardından Estoril’de yeniden güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.

