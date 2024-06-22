Rakiplerimiz tökezledi... Hamburg'da puanlar paylaşıldı!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 18:07

Güncelleme: 22.06.2024 - 18:07

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımımız'ın da yer aldığı F Grubu'nun ikinci maçında William Sagnol'un ekibi Gürcistan ile Ivan Hasek'in yönetimindeki Çekya 1-1 berabere kaldı.

Volksparkstadion'da oynanan maçta Gürcistan'ın golünü 45+4'te penaltıdan Georges Mikautadze atarken, Çekya'nın golünü 59. dakikada Patrik Schick kaydetti.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Gürcistan forması giyen Georges Mikautadze, turnuvadaki ikinci golüne ulaşırken, Çek Patrik Schick turnuvadaki ilk golünü atmış oldu. Öte yandan Patrik Schick sakatlığı sebebiyle maçı tamamlayamadı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da turnuvadaki ilk puanlarını alırken A Milli Futbol Takımımız, Portekiz maçında sonuç ne olursa olsun grubun son maçına ilk iki sırada girmeyi garantiledi.

Grubun bir sonraki maçında Çekya ile A Milli Futbol Takımımız karşılaşırken, Gürcistan ise güçlü Portekiz ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Türkiye (3)

2- Portekiz (3)

3- Çekya (1)

4- Gürcistan (1)