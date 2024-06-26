Ralf Rangnick: 'Bu grubu lider bitirmek çok özel'
Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, 3-2 kazandıkları Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Ralf Rangnick, 3-2 kazanılan Hollanda maçının ardından konuştu.
Fransa ve Hollanda'nın olduğu gruptan lider çıkmaları hakkında konuşan Rangnick, şu sözleri sarf etti;
"Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Genel olarak kazanma isteğimiz daha fazlaydı ve sahanın her aşamasında hissedebileceğiniz aşırı bir enerji vardı. Yediğimiz gollere verdiğimiz tepki, boyun eğmeyişimiz, oyun tarzımıza sadık kalışımız ve ileride sürekli şans aramaya devam edişimiz... UEFA katsayılarına göre mümkün olan en zor grubu zirvede bitirmek inanılmaz. Fransa karşısında şanssız bir golle başladık, Polonya karşısında kazanmak için üzerimizdeki tüm baskıyı kaldırdık ve ardından grup birincisi olarak bitirmek çok özel bir şey. Açıkçası bizim yaptığımızı yapmaya devam etmeyiz .Bu maç bize yeri doldurulamaz olarak görülen oyuncular ilk 11'de yer almadığında ne tür alternatiflere sahip olduğumuzu gösterdi. İlk 11'de yer alan oyuncuların ortaya koyduğu performansa baktığınızda, onlara şapka çıkarmanız gerekiyor."
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