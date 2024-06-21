Avusturya 3 puanı 3 golle aldı: Polonya'nın şansı mucizelere kaldı!

Avusturya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 21:25
Avusturya 3 puanı 3 golle aldı: Polonya'nın şansı mucizelere kaldı!
Abone Ol google-news

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya 3-1 kazandı. 

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gernot Trauner, 66. dakikada Christoph Baumgartner ve 78. dakikada penaltıdan Marko Arnautovic kaydetti. Polonya'nın tek golü 30. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi. 

SZYMANSKİ FORMA GİYMEDİ

Polonya'da Süper Lig'de forma giyen Adam Buksa ve Krzysztof Piatek 60 dakika süre aldı. Sebastian Szymanski ise süre bulamadı.

Bu sonuçla birlikte Avusturya, ilk 3 puanını alarak grupta 3 puana yükseldi ve gruptan çıkma ümidini sürdürdü. Polonya ise iki maç sonunda puansız kalarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. 

Grubun son maçında Polonya, Fransa ile oynarken, Avusturya da Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 


Avusturya haberleri polonya haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

Ukrayna pes etmedi: Slovakya'yı geriden gelerek yendi!

Ukrayna pes etmedi: Slovakya'yı geriden gelerek yendi!
Türkiye maçı öncesi... Ricardo Quaresma'dan EURO 2024 açıklaması!

Türkiye maçı öncesi... Ricardo Quaresma'dan EURO 2024 açıklaması!
Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'İlk dile getiren ben olayım...'

Fatih Terim'den Arda Güler iddiası: 'İlk dile getiren ben olayım...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler