Ralf Rangnick takımdan ayrılacak isimler hakkında konuştu
İngiliz kulübü Manchester United’ı çalıştıran Alman teknik adam Ralf Rangnick, Premier Lig’in 21. haftasında karşılaşacakları Wolverhampton maçı öncesi takımdan ayrılmak isteyen oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.
Manchester United’ın başına geçen Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick, ara transfer döneminde ayrılacak oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Eurosport’ta yer alan habere göre, ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncular olacağını dile getiren Rangnick, Uruguaylı golcü Edinson Cavani’nin bunlar arasında yer almayacağını belirtti.
Cavani’nin planları arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Alman teknik adam, “Cavani ile konuştum ve onu asla bırakmayacağımı biliyor” diye konuştu.
Manchester United’ın halen üç farklı kulvarda yarışmaya devam ettiğine dikkat çeken Rangnick, bu aşamada Cavani’ye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.
"BÜYÜK BİR KADRO İŞİMİZE YARAR"
Haberde, Anthony Martial ve Dean Henderson’ın gidecek oyuncular arasında yer aldığı iddia edilirken Rangnick’in isim vermediği bildirildi.
Rangnick, “Diğer oyuncuları düşündüğümüzde kadromuzun sayıca biraz fazla olduğunu söyleyebiliriz. Fakat pandemi devam ederken üç kulvarda yarışıyoruz ve koronavirüs etkisini sürdürürken büyük bir kadro işimize yarar” ifadelerini kullandı.
Manchester United'da ikinci sezonunu geçiren Uruguaylı golcünün toplam 49 maçta 19 golü bulunuyor.
Video Haberler
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı'