Ralf Rangnick takımdan ayrılacak isimler hakkında konuştu

03 Ocak 2022 Pazartesi, 13:12

Manchester United’ın başına geçen Alman çalıştırıcı Ralf Rangnick, ara transfer döneminde ayrılacak oyuncularla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Eurosport’ta yer alan habere göre, ocak ayında takımdan ayrılacak oyuncular olacağını dile getiren Rangnick, Uruguaylı golcü Edinson Cavani’nin bunlar arasında yer almayacağını belirtti.



Cavani’nin planları arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Alman teknik adam, “Cavani ile konuştum ve onu asla bırakmayacağımı biliyor” diye konuştu.



Manchester United’ın halen üç farklı kulvarda yarışmaya devam ettiğine dikkat çeken Rangnick, bu aşamada Cavani’ye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.



"BÜYÜK BİR KADRO İŞİMİZE YARAR"

Haberde, Anthony Martial ve Dean Henderson’ın gidecek oyuncular arasında yer aldığı iddia edilirken Rangnick’in isim vermediği bildirildi.



Rangnick, “Diğer oyuncuları düşündüğümüzde kadromuzun sayıca biraz fazla olduğunu söyleyebiliriz. Fakat pandemi devam ederken üç kulvarda yarışıyoruz ve koronavirüs etkisini sürdürürken büyük bir kadro işimize yarar” ifadelerini kullandı.



Manchester United'da ikinci sezonunu geçiren Uruguaylı golcünün toplam 49 maçta 19 golü bulunuyor.