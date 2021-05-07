Edinson Cavani 35 sene sonra bir ilke imza attı

07 Mayıs 2021 Cuma, 12:12

Kırmızı Şeytanlar'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, 34 yaşında bir ilke imza attı. En son 1985-86 sezonunda Kölnlü golcü Klaus Allofs, UEFA Kupası'nın yarı finalinde Waregem'e karşı her iki maçta da goller atarken, Cavani yaklaşık 40 yıl sonra bu rekoru tazelemiş oldu.

GOAL'ün haberine göre Cavani, yaklaşık 40 yıl sonra bir Avrupa Ligi yarı finalinin her iki maçında iki veya daha fazla gol atan ilk futbolcu oldu.

Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Roma-Manchester United karşılaşması Roma'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi ve Roma adını finale yazdırmayı başardı.

Edinson Cavani ise Manchester United'a ait iki golü kaydeden kişi oldu. Uruguaylı golcü, dün attığı iki golle bir ilke imza attı. 34 yaşındaki Cavani, yaklaşık 40 yıl sonra bir Avrupa Ligi yarı finalinin her iki maçında da iki veya daha fazla gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

29 Nisan'da gerçekleşen yarı finalin ilk maçında Roma'yı 6-2 mağlup eden İngiliz devinde sahnede yine Cavani vardı. Uruguaylı yıldız, o maçta da takımına iki gol katkısı yapmıştı.

2020-21 sezon başında Paris-Saint Germain kulübünden bedelsiz olarak Manchester United'a transfer olan Cavani, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 8 gol atıp, 2 de asist üretti. Avrupa Ligi maçlarında ise 4 maçta 5 gol 3 asist ile 8 gole doğrudan katkı verdi.



