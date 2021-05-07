Edinson Cavani 35 sene sonra bir ilke imza attı
Manchester United'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, 1985-86 sezonundan bu yana, Avrupa Ligi yarı final maçlarının her iki ayağında, iki veya daha fazla gol atan ilk futbolcu olarak bir ilke imza attı.
Kırmızı Şeytanlar'ın Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani, 34 yaşında bir ilke imza attı. En son 1985-86 sezonunda Kölnlü golcü Klaus Allofs, UEFA Kupası'nın yarı finalinde Waregem'e karşı her iki maçta da goller atarken, Cavani yaklaşık 40 yıl sonra bu rekoru tazelemiş oldu.
GOAL'ün haberine göre Cavani, yaklaşık 40 yıl sonra bir Avrupa Ligi yarı finalinin her iki maçında iki veya daha fazla gol atan ilk futbolcu oldu.
Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Roma-Manchester United karşılaşması Roma'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi ve Roma adını finale yazdırmayı başardı.
Edinson Cavani ise Manchester United'a ait iki golü kaydeden kişi oldu. Uruguaylı golcü, dün attığı iki golle bir ilke imza attı. 34 yaşındaki Cavani, yaklaşık 40 yıl sonra bir Avrupa Ligi yarı finalinin her iki maçında da iki veya daha fazla gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
29 Nisan'da gerçekleşen yarı finalin ilk maçında Roma'yı 6-2 mağlup eden İngiliz devinde sahnede yine Cavani vardı. Uruguaylı yıldız, o maçta da takımına iki gol katkısı yapmıştı.
2020-21 sezon başında Paris-Saint Germain kulübünden bedelsiz olarak Manchester United'a transfer olan Cavani, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 8 gol atıp, 2 de asist üretti. Avrupa Ligi maçlarında ise 4 maçta 5 gol 3 asist ile 8 gole doğrudan katkı verdi.
Video Haberler
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
- İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay
- Ankara semalarında görüldü! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Çavuşoğlu'nun 'aşı' açıklamasına tepki yağdı
- 'Tam kapanma' süreci 19 Mayıs'a uzayacak mı?
- Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı