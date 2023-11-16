Ralli heyecanı Ege’ye taşındı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:09

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:16

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Kemalpaşa ilçesinde organize edilecek Ege Rallisi ile sürecek.

Bu yıl 32.’si düzenlenecek Ege Rallisi lansmanında konuşan EOSK Başkanı Özer Yüce, “İzmir; coğrafi konumu, kültürel ve tarihi zenginliği, metropol olması, Türkiye’nin en Avrupai şehri olması, farklı bölgelerde arasında geçiş noktası olması dolayısıyla ulaşımın kolaylığı, ve hava koşularının da iyi olması durumunda her şey yolunda olacaktır” dedi.

KİP: İZMİR HER ZAMAN FARKLI

Yarışma Direktörü Çağlar Kip, “Cuma günü Bayraklı ’da seremoni olacak, cumartesi günü ilk start başlayacak. Pazar günü Kemalpaşa-Torbalıda etapları tamamlıyoruz. Yarışmada yarışacak kişilere başarılar diliyorum. Hepimiz için eğlenceli ve bol heyecanlı yarış olmasını temenni ediyorum” dedi. Yarışmacı Burak Çukurova, “Ege Rallisi her zaman keyifli ve güzel geçmiştir. Organizasyon ve şehir olarak İzmir her zaman farklı olmuştur. Zor şartlar altında olduğu için toprak pistin asfalt piste dönmesini bekliyoruz. Zor bir yarış olacak. Desteği ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BABALAR VE OĞULLAR YARIŞIYOR

Yarışma öncesi basın toplantısında düşüncelerini aktaran pilotlar açıklamalarda bulundu. Castrol Ford Team Türkiye takımından Usta Pilot Özden Yılmaz, “ İzmirli olarak ev sahibi olmaktan mutlu duyuyoruz. Babalar ve oğullar ile yarışıyoruz. Keyifli, güzel bir sezon geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Ege Rallisi’nde yarışmacı olan Castrol Ford Cem Yuldulmaz, “ Pistin içinde asfalt ve toprak geçişleri olduğu için yarışmaya renk katacaktır. Gençlere yol açmaya çalışıyoruz, motor sporları sponsorluk ve yatırımlar ile gelişiyor. Yetenekli pilotları yetiştirmek istiyoruz” dedi. Ali Emre Yılmaz, “ Yarışma için heyecan duyuyoruz, kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım keyifli, güzel bir yarışma geçer” dedi.

TOPRAK ZEMİNLİ ORMAN ETAPLARI

Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Ege Rallisi’nin startı 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 20:00’de İzmir’in Bayraklı ilçesinden verilecek.

Toplam 58 araç ve 116 sporcunun katıldığı yarış, 18 Kasım Cumartesi günü Necip İrde (Dereköy) ve Zafer Vatansever (Helvalı) etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından saat 16.05'ten itibaren geçilecek İzmir Park yarış pistindeki Petrol Ofisi Maxima seyirci özel etabıyla sona erecek.

Ekipler, 19 Kasım Pazar sabahı saat 09.00’da direksiyon başına geçerek Remed Assistance (Kızılüzüm) ve İbrahim Talda (Vişneli) etaplarını iki kez geçtikten sonra saat 16.50’den itibaren İzmir Park yarış pistindeki finiş podyumuna ulaşarak ralliyi noktalayacak. Ege Rallisi’nde uzun yıllardır alışılan asfalt parkurun aksine bu yıl Kemalpaşa ve çevresindeki toprak zeminli orman etaplarında gerçekleşecek.

Burak Çukurova, topladığı 101,4 puanla Ümit Can Özdemir'in (83 puan) önünde şampiyonayı lider götürüyor.