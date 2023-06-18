Ramil Guliyev Avusturya'da üçüncü oldu
Milli atlet Ramil Guliyev, Avusturya'da düzenlenen Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.
Milli atlet Ramil Guliyev, Horst Mandl Memorial Graz 2023 yarışmasında erkekler 200 metrede üçüncü oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen yarışmada mücadele eden milli sporcu, 20.86 ile üçüncü sırada yer alırken, bu sezonki en iyi derecesini yaptı.
Erkekler 200 metrede Nijerya'dan Seye Ogunlewe, 20.63'lük derecesiyle birinciliği elde etti.
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