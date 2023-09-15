RAMS Başakşehir, Jerome Opoku'yu transfer etti!
RAMS Başakşehir, Jerome Opoku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
RAMS Başakşehir, Portekiz ekiplerinden Arouca takımında forma giyen 24 yaşındaki Jerome Opoku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jerome Opoku'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İngiliz stoperle sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.
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