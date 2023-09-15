RAMS Başakşehir, Jerome Opoku'yu transfer etti!

RAMS Başakşehir, Jerome Opoku'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 00:07
RAMS Başakşehir, Jerome Opoku'yu transfer etti!
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RAMS Başakşehir, Portekiz ekiplerinden Arouca takımında forma giyen 24 yaşındaki Jerome Opoku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Jerome Opoku'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz stoperle sezon sonuna dek satın alma opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.


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